Co je Popsmile (POPSMILE)

"$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports."

