Dnešní aktuální cena PoPi 4i je 0 USD. Sledujte aktualizace cen POPI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POPI.

Cena PoPi 4i (POPI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POPI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POPI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POPI se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o -3.02% a za posledních 7 dní o -16.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PoPi 4i (POPI)

$ 11.22K
$ 11.22K$ 11.22K

--
----

$ 13.68K
$ 13.68K$ 13.68K

819.64M
819.64M 819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Aktuální tržní kapitalizace PoPi 4i je $ 11.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POPI je 819.64M, přičemž celková zásoba je 999641994.0341784. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.68K.

Historie cen v USD pro PoPi 4i (POPI)

Během dnešního dne byla změna ceny PoPi 4i na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PoPi 4i na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PoPi 4i na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PoPi 4i na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.02%
30 dní$ 0-20.02%
60 dní$ 0-8.82%
90 dní$ 0--

Co je PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PoPi 4i (POPI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PoPi 4i (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PoPi 4i (POPI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PoPi 4i (POPI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PoPi 4i.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PoPi 4i!

POPI na místní měny

Tokenomika pro PoPi 4i (POPI)

Pochopení tokenomiky PoPi 4i (POPI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POPI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PoPi 4i (POPI)

Jakou hodnotu má dnes PoPi 4i (POPI)?
Aktuální cena POPI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POPI v USD?
Aktuální cena POPI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PoPi 4i?
Tržní kapitalizace POPI je $ 11.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POPI v oběhu?
Objem POPI v oběhu je 819.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POPI?
POPI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POPI?
POPI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování POPI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POPI je -- USD.
Dosáhne POPI letos vyšší ceny?
POPI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOPI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:12:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PoPi 4i (POPI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

