PoPi 4i Cena (POPI)
+0.09%
-3.02%
-16.10%
-16.10%
Cena PoPi 4i (POPI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POPI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POPI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POPI se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o -3.02% a za posledních 7 dní o -16.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace PoPi 4i je $ 11.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POPI je 819.64M, přičemž celková zásoba je 999641994.0341784. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.68K.
Během dnešního dne byla změna ceny PoPi 4i na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PoPi 4i na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PoPi 4i na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PoPi 4i na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-3.02%
|30 dní
|$ 0
|-20.02%
|60 dní
|$ 0
|-8.82%
|90 dní
|$ 0
|--
PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.
[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve
Pochopení tokenomiky PoPi 4i (POPI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POPI hned teď!
