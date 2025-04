Co je POPFISH (POPFISH)

Popfish is the first meme token of the popcat kind on SUI network. It's a catfish opening its mouth using the same liquify photoshop effect that the original Popcat used. Since SUI is a water themed chain, it is suitable that the Popcat derivative is a fish. We also added following the Popcat token narrative a SUI water themed Popfish minigame tap to pop the fish mouth, which will build into a competitive tap counter game much like the original one.

Zdroj POPFISH (POPFISH) Oficiální webová stránka