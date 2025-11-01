BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena poors je 0 USD. Sledujte aktualizace cen POORS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POORS.

Více informací o POORS

Informace o ceně POORS

Co je to POORS

Tokenomika pro POORS

Předpověď cen POORS

Logo poors

poors Cena (POORS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POORS na USD

--
----
+0.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny poors (POORS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:30 (UTC+8)

Informace o ceně poors (POORS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+0.26%

-13.56%

-13.56%

Cena poors (POORS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POORS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POORS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POORS se za poslední hodinu změnila o +0.32%, za 24 hodin o +0.26% a za posledních 7 dní o -13.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu poors (POORS)

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

--
----

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Aktuální tržní kapitalizace poors je $ 12.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POORS je 996.88M, přičemž celková zásoba je 996879962.5753491. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.03K.

Historie cen v USD pro poors (POORS)

Během dnešního dne byla změna ceny poors na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny poors na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny poors na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny poors na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.26%
30 dní$ 0-83.31%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny poors (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít poors (POORS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva poors (POORS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro poors.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny poors!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně poors (POORS)

Jakou hodnotu má dnes poors (POORS)?
Aktuální cena POORS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POORS v USD?
Aktuální cena POORS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace poors?
Tržní kapitalizace POORS je $ 12.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POORS v oběhu?
Objem POORS v oběhu je 996.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POORS?
POORS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POORS?
POORS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování POORS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POORS je -- USD.
Dosáhne POORS letos vyšší ceny?
POORS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOORS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:30 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

