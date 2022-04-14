Tokenomika pro Poodl Inu (POODL)

Zjistěte klíčové informace o Poodl Inu (POODL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Poodl Inu (POODL)

THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world

What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL.

Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand.

Oficiální webové stránky:
https://poodlinu.com/
Bílá kniha:
https://poodlinu.com/assets/documents/Poodl_Inu_WP.pdf

Poodl Inu (POODL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Poodl Inu (POODL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 6.90B
$ 6.90B$ 6.90B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 164.03K
$ 164.03K$ 164.03K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Poodl Inu (POODL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Poodl Inu (POODL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POODL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POODL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POODL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOODL!

Předpověď ceny POODL

Chcete vědět, kam může POODL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POODL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.