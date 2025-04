Co je Ponzi Express (PONZIE)

Ponzi Express is an Ethereum-based launchpad for rebasing tokens. Holders of Ponzi Express may stake their LP in order to gain revenue from the launches of our of launchpad. The platform spins up contracts for your token, staking mechanisms, a treasury, and a distributor. By providing a treasury that actually backs the value of your token, projects built on Ponzi.Express already deliver the fundamentals and protection mechanisms that allow holders with minimal development knowledge to have access to these functionalities.

Zdroj Ponzi Express (PONZIE) Oficiální webová stránka