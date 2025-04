Co je pomkori (KORI)

created as a tribute to an internet-famous Pomeranian dog named Kori​ pomkori.com . The project’s goal is to leverage Kori’s widespread popularity to build a fun and engaging crypto ecosystem. KORI serves as the native token of this ecosystem, intended to be used for community activities and future platforms related to the Kori brand. This description is presented in a factual, third-person manner, focusing on purpose and functionality without any promotional exaggeration.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj pomkori (KORI) Oficiální webová stránka