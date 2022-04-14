Tokenomika pro PolyShield (SHI3LD)
Informace o PolyShield (SHI3LD)
SHI3LD is the native token of the PolyShield.Finance ecosystem. SHI3LD is an inflationary token with an initial supply of 1,000 (Only 1,000 SHI3LD tokens were initially minted for farm generation purposes). The PolyShield Masterchef smart contract is programmed to start minting SHI3LD on the predetermined genesis block.
PolyShield (SHI3LD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PolyShield (SHI3LD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PolyShield (SHI3LD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PolyShield (SHI3LD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHI3LD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHI3LD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHI3LD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHI3LD!
Předpověď ceny SHI3LD
Chcete vědět, kam může SHI3LD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHI3LD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.