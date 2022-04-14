Tokenomika pro Polymesh (POLYX)

Tokenomika pro Polymesh (POLYX)

Zjistěte klíčové informace o Polymesh (POLYX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Polymesh (POLYX)

Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm.

Oficiální webové stránky:
https://polymesh.network/
Bílá kniha:
https://info.polymesh.network/hubfs/Files/Polymesh-Whitepaper.pdf

Polymesh (POLYX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Polymesh (POLYX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 176.24M
Celkový objem:
$ 1.19B
Objem v oběhu:
$ 1.19B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 176.24M
Historické maximum:
$ 0.748771
Historické minimum:
$ 0.099854
Aktuální cena:
$ 0.14816
Tokenomika Polymesh (POLYX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Polymesh (POLYX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POLYX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POLYX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POLYX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOLYX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.