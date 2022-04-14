Tokenomika pro Politickle (TICKL)
Informace o Politickle (TICKL)
Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations.
More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense.
Politickle (TICKL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Politickle (TICKL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Politickle (TICKL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Politickle (TICKL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TICKL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TICKL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TICKL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTICKL!
Předpověď ceny TICKL
Chcete vědět, kam může TICKL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TICKL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.