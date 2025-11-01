BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena POLAR AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen POLAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POLAR.

Více informací o POLAR

Informace o ceně POLAR

Co je to POLAR

Oficiální webové stránky POLAR

Tokenomika pro POLAR

Předpověď cen POLAR

Logo POLAR AI

POLAR AI Cena (POLAR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POLAR na USD

$0.00013787
$0.00013787$0.00013787
-0.60%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny POLAR AI (POLAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:56 (UTC+8)

Informace o ceně POLAR AI (POLAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.63%

-8.03%

-8.03%

Cena POLAR AI (POLAR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POLAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POLAR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POLAR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.63% a za posledních 7 dní o -8.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu POLAR AI (POLAR)

$ 137.87K
$ 137.87K$ 137.87K

--
----

$ 137.87K
$ 137.87K$ 137.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace POLAR AI je $ 137.87K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POLAR je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 137.87K.

Historie cen v USD pro POLAR AI (POLAR)

Během dnešního dne byla změna ceny POLAR AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny POLAR AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny POLAR AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny POLAR AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.63%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je POLAR AI (POLAR)

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj POLAR AI (POLAR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny POLAR AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít POLAR AI (POLAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva POLAR AI (POLAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro POLAR AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny POLAR AI!

POLAR na místní měny

Tokenomika pro POLAR AI (POLAR)

Pochopení tokenomiky POLAR AI (POLAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POLAR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně POLAR AI (POLAR)

Jakou hodnotu má dnes POLAR AI (POLAR)?
Aktuální cena POLAR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POLAR v USD?
Aktuální cena POLAR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace POLAR AI?
Tržní kapitalizace POLAR je $ 137.87K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POLAR v oběhu?
Objem POLAR v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POLAR?
POLAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POLAR?
POLAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování POLAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POLAR je -- USD.
Dosáhne POLAR letos vyšší ceny?
POLAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOLAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:56 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

