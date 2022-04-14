Tokenomika pro PokPok Golden Egg (PEGG)

Zjistěte klíčové informace o PokPok Golden Egg (PEGG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round!

Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled.

At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

Oficiální webové stránky:
https://pokpok.io
Bílá kniha:
https://pokpok.gitbook.io

PokPok Golden Egg (PEGG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PokPok Golden Egg (PEGG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 928.00K
$ 928.00K$ 928.00K
Celkový objem:
$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M
Objem v oběhu:
$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Historické maximum:
$ 5.81
$ 5.81$ 5.81
Historické minimum:
$ 0.055458
$ 0.055458$ 0.055458
Aktuální cena:
$ 0.11494
$ 0.11494$ 0.11494

Tokenomika PokPok Golden Egg (PEGG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PokPok Golden Egg (PEGG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEGG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEGG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEGG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEGG!

Předpověď ceny PEGG

Chcete vědět, kam může PEGG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEGG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.