BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PokPok Agent Brain by Virtuals je 0.00279964 USD. Sledujte aktualizace cen CTDA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CTDA.Dnešní aktuální cena PokPok Agent Brain by Virtuals je 0.00279964 USD. Sledujte aktualizace cen CTDA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CTDA.

Více informací o CTDA

Informace o ceně CTDA

Co je to CTDA

Oficiální webové stránky CTDA

Tokenomika pro CTDA

Předpověď cen CTDA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PokPok Agent Brain by Virtuals

PokPok Agent Brain by Virtuals Cena (CTDA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CTDA na USD

$0.00279882
$0.00279882$0.00279882
+22.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:05:02 (UTC+8)

Informace o ceně PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00210115
$ 0.00210115$ 0.00210115
Nejnižší za 24 h
$ 0.00306382
$ 0.00306382$ 0.00306382
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00210115
$ 0.00210115$ 0.00210115

$ 0.00306382
$ 0.00306382$ 0.00306382

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

-1.46%

+20.36%

-1.55%

-1.55%

Cena PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) v reálném čase je $0.00279964. Za posledních 24 hodin se CTDA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00210115 do maxima $ 0.00306382, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CTDA v historii je $ 0.01343034, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00120611.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CTDA se za poslední hodinu změnila o -1.46%, za 24 hodin o +20.36% a za posledních 7 dní o -1.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 452.23K
$ 452.23K$ 452.23K

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace PokPok Agent Brain by Virtuals je $ 452.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CTDA je 161.53M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.80M.

Historie cen v USD pro PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Během dnešního dne byla změna ceny PokPok Agent Brain by Virtuals na USD  $ +0.00047358.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PokPok Agent Brain by Virtuals na USD  $ -0.0015312986.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PokPok Agent Brain by Virtuals na USD  $ -0.0017585238.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PokPok Agent Brain by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00047358+20.36%
30 dní$ -0.0015312986-54.69%
60 dní$ -0.0017585238-62.81%
90 dní$ 0--

Co je PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PokPok Agent Brain by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PokPok Agent Brain by Virtuals!

CTDA na místní měny

Tokenomika pro PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Pochopení tokenomiky PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CTDA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Jakou hodnotu má dnes PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)?
Aktuální cena CTDA v USD je 0.00279964 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CTDA v USD?
Aktuální cena CTDA v USD je $ 0.00279964. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PokPok Agent Brain by Virtuals?
Tržní kapitalizace CTDA je $ 452.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CTDA v oběhu?
Objem CTDA v oběhu je 161.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CTDA?
CTDA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01343034 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CTDA?
CTDA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00120611 USD.
Jaký je objem obchodování CTDA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CTDA je -- USD.
Dosáhne CTDA letos vyšší ceny?
CTDA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCTDA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:05:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,091.57
$110,091.57$110,091.57

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.06
$3,878.06$3,878.06

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02593
$0.02593$0.02593

-19.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-1.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.06
$3,878.06$3,878.06

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,091.57
$110,091.57$110,091.57

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-1.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5070
$2.5070$2.5070

-0.67%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.83
$1,088.83$1,088.83

+0.41%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09132
$0.09132$0.09132

+82.64%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05800
$0.05800$0.05800

+190.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050153
$0.0050153$0.0050153

+155.62%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00266
$0.00266$0.00266

+121.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003756
$0.00003756$0.00003756

+78.68%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%