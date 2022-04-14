Tokenomika pro Pog Coin (POGS)

Tokenomika pro Pog Coin (POGS)

Zjistěte klíčové informace o Pog Coin (POGS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pog Coin (POGS)

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

Oficiální webové stránky:
https://explore.pogdigital.com/
Bílá kniha:
https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf

Pog Coin (POGS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pog Coin (POGS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Historické maximum:
$ 0.04968455
$ 0.04968455$ 0.04968455
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00137768
$ 0.00137768$ 0.00137768

Tokenomika Pog Coin (POGS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pog Coin (POGS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POGS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POGS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POGS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOGS!

Předpověď ceny POGS

Chcete vědět, kam může POGS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POGS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.