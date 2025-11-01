BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PLYR L1 je 0.00212924 USD. Sledujte aktualizace cen PLYR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLYR.Dnešní aktuální cena PLYR L1 je 0.00212924 USD. Sledujte aktualizace cen PLYR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLYR.

Logo PLYR L1

PLYR L1 Cena (PLYR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PLYR na USD

+0.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny PLYR L1 (PLYR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:04:55 (UTC+8)

Informace o ceně PLYR L1 (PLYR) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.40%

+0.99%

-45.62%

-45.62%

Cena PLYR L1 (PLYR) v reálném čase je $0.00212924. Za posledních 24 hodin se PLYR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00210083 do maxima $ 0.00213372, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PLYR v historii je $ 0.02441299, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PLYR se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o +0.99% a za posledních 7 dní o -45.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PLYR L1 (PLYR)

Aktuální tržní kapitalizace PLYR L1 je $ 260.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PLYR je 122.19M, přičemž celková zásoba je 749980940.7935021. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.60M.

Historie cen v USD pro PLYR L1 (PLYR)

Během dnešního dne byla změna ceny PLYR L1 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PLYR L1 na USD  $ +0.0001016922.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PLYR L1 na USD  $ -0.0011860011.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PLYR L1 na USD  $ -0.003708965452553066.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.99%
30 dní$ +0.0001016922+4.78%
60 dní$ -0.0011860011-55.70%
90 dní$ -0.003708965452553066-63.52%

Co je PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PLYR L1 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PLYR L1 (PLYR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PLYR L1 (PLYR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PLYR L1.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PLYR L1!

Tokenomika pro PLYR L1 (PLYR)

Pochopení tokenomiky PLYR L1 (PLYR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PLYR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PLYR L1 (PLYR)

Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:04:55 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

