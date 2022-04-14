Tokenomika pro Plush Pepe (PPEPE)

Zjistěte klíčové informace o Plush Pepe (PPEPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Plush Pepe (PPEPE)

Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.

Oficiální webové stránky:
https://plushpepe.org/

Plush Pepe (PPEPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Plush Pepe (PPEPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K
Historické maximum:
$ 0.00369276
$ 0.00369276$ 0.00369276
Historické minimum:
$ 0.00006136
$ 0.00006136$ 0.00006136
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Plush Pepe (PPEPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Plush Pepe (PPEPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PPEPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PPEPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

