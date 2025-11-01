BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PLURcoin je 0.00017206 USD. Sledujte aktualizace cen PLUR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLUR.

Logo PLURcoin

PLURcoin Cena (PLUR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PLUR na USD

$0.00017206
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny PLURcoin (PLUR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:41 (UTC+8)

Informace o ceně PLURcoin (PLUR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00022573
$ 0.00015891
--

--

0.00%

0.00%

Cena PLURcoin (PLUR) v reálném čase je $0.00017206. Za posledních 24 hodin se PLUR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PLUR v historii je $ 0.00022573, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00015891.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PLUR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PLURcoin (PLUR)

$ 188.75K
--
$ 9.65M
1.10B
56,097,013,924.83797
Aktuální tržní kapitalizace PLURcoin je $ 188.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PLUR je 1.10B, přičemž celková zásoba je 56097013924.83797. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.65M.

Historie cen v USD pro PLURcoin (PLUR)

Během dnešního dne byla změna ceny PLURcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PLURcoin na USD  $ -0.0000391402.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PLURcoin na USD  $ -0.0000391402.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PLURcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000391402-22.74%
60 dní$ -0.0000391402-22.74%
90 dní$ 0--

Co je PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj PLURcoin (PLUR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PLURcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PLURcoin (PLUR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PLURcoin (PLUR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PLURcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PLURcoin!

PLUR na místní měny

Tokenomika pro PLURcoin (PLUR)

Pochopení tokenomiky PLURcoin (PLUR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PLUR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PLURcoin (PLUR)

Jakou hodnotu má dnes PLURcoin (PLUR)?
Aktuální cena PLUR v USD je 0.00017206 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PLUR v USD?
Aktuální cena PLUR v USD je $ 0.00017206. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PLURcoin?
Tržní kapitalizace PLUR je $ 188.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PLUR v oběhu?
Objem PLUR v oběhu je 1.10B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PLUR?
PLUR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00022573 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PLUR?
PLUR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00015891 USD.
Jaký je objem obchodování PLUR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PLUR je -- USD.
Dosáhne PLUR letos vyšší ceny?
PLUR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPLUR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:41 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

