Tokenomika pro Plata Network (PLATA)

Zjistěte klíčové informace o Plata Network (PLATA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Plata Network (PLATA)

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology.

The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level.

Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage.

In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets.

Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

Oficiální webové stránky:
https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view

Plata Network (PLATA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Plata Network (PLATA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 42.21K
$ 42.21K
Celkový objem:
$ 510.00M
$ 510.00M
Objem v oběhu:
$ 366.01M
$ 366.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 58.81K
$ 58.81K
Historické maximum:
$ 0.01050666
$ 0.01050666
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011532
$ 0.00011532

Tokenomika Plata Network (PLATA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Plata Network (PLATA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PLATA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PLATA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PLATA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLATA!

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.