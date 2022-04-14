Tokenomika pro Plata Network (PLATA)
Informace o Plata Network (PLATA)
Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology.
The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level.
Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage.
In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets.
Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!
Plata Network (PLATA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Plata Network (PLATA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Plata Network (PLATA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Plata Network (PLATA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PLATA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PLATA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PLATA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLATA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.