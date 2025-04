Co je Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

Zdroj Plant vs Undead (PVU) Oficiální webová stránka