Dnešní aktuální cena Planet Horse V2 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PHORSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHORSE.

Více informací o PHORSE

Informace o ceně PHORSE

Co je to PHORSE

Oficiální webové stránky PHORSE

Tokenomika pro PHORSE

Předpověď cen PHORSE

Logo Planet Horse V2

Planet Horse V2 Cena (PHORSE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PHORSE na USD

$0.00020925
$0.00020925
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Planet Horse V2 (PHORSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:20 (UTC+8)

Informace o ceně Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00181314
$ 0.00181314

$ 0
$ 0

--

--

-8.13%

-8.13%

Cena Planet Horse V2 (PHORSE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PHORSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHORSE v historii je $ 0.00181314, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHORSE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -8.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Planet Horse V2 (PHORSE)

$ 62.78K
$ 62.78K

--
--

$ 62.78K
$ 62.78K

300.00M
300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Planet Horse V2 je $ 62.78K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PHORSE je 300.00M, přičemž celková zásoba je 300000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 62.78K.

Historie cen v USD pro Planet Horse V2 (PHORSE)

Během dnešního dne byla změna ceny Planet Horse V2 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Planet Horse V2 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Planet Horse V2 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Planet Horse V2 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-58.96%
60 dní$ 0-78.09%
90 dní$ 0--

Co je Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

Zdroj Planet Horse V2 (PHORSE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Planet Horse V2 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Planet Horse V2 (PHORSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Planet Horse V2 (PHORSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Planet Horse V2.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Planet Horse V2!

PHORSE na místní měny

Tokenomika pro Planet Horse V2 (PHORSE)

Pochopení tokenomiky Planet Horse V2 (PHORSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHORSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Planet Horse V2 (PHORSE)

Jakou hodnotu má dnes Planet Horse V2 (PHORSE)?
Aktuální cena PHORSE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHORSE v USD?
Aktuální cena PHORSE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Planet Horse V2?
Tržní kapitalizace PHORSE je $ 62.78K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHORSE v oběhu?
Objem PHORSE v oběhu je 300.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHORSE?
PHORSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00181314 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHORSE?
PHORSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PHORSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHORSE je -- USD.
Dosáhne PHORSE letos vyšší ceny?
PHORSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHORSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Planet Horse V2 (PHORSE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

