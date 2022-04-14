Tokenomika pro Planet Finance (AQUA)

Zjistěte klíčové informace o Planet Finance (AQUA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Planet Finance (AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services.

AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Oficiální webové stránky:
https://app.planet.finance/
Bílá kniha:
https://docs.planet.finance

Planet Finance (AQUA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Planet Finance (AQUA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 180.56K
$ 180.56K$ 180.56K
Celkový objem:
$ 96.54K
$ 96.54K$ 96.54K
Objem v oběhu:
$ 89.50K
$ 89.50K$ 89.50K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 194.77K
$ 194.77K$ 194.77K
Historické maximum:
$ 2,302.82
$ 2,302.82$ 2,302.82
Historické minimum:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Aktuální cena:
$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

Tokenomika Planet Finance (AQUA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Planet Finance (AQUA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AQUA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AQUA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.