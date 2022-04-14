Tokenomika pro Pitty the Pitbull (PITTY)

Zjistěte klíčové informace o Pitty the Pitbull (PITTY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pitty the Pitbull (PITTY)

The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.

Oficiální webové stránky:
https://www.boredpitty.com

Pitty the Pitbull (PITTY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pitty the Pitbull (PITTY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.66K
Celkový objem:
$ 999.82M
Objem v oběhu:
$ 999.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.66K
Historické maximum:
$ 0.00079031
Historické minimum:
$ 0.00000619
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Pitty the Pitbull (PITTY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pitty the Pitbull (PITTY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PITTY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PITTY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PITTY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPITTY!

Předpověď ceny PITTY

Chcete vědět, kam může PITTY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PITTY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.