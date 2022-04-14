Tokenomika pro Pineapple Owl (PINEOWL)

Tokenomika pro Pineapple Owl (PINEOWL)

Zjistěte klíčové informace o Pineapple Owl (PINEOWL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pineapple Owl (PINEOWL)

This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need.

Oficiální webové stránky:
https://pineowl.org

Pineapple Owl (PINEOWL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pineapple Owl (PINEOWL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 39.83K
$ 39.83K$ 39.83K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 39.83K
$ 39.83K$ 39.83K
Historické maximum:
$ 0.00232767
$ 0.00232767$ 0.00232767
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Pineapple Owl (PINEOWL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pineapple Owl (PINEOWL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PINEOWL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PINEOWL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PINEOWL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPINEOWL!

Předpověď ceny PINEOWL

Chcete vědět, kam může PINEOWL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PINEOWL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.