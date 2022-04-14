Tokenomika pro Pillzumi (PILLZUMI)
Informace o Pillzumi (PILLZUMI)
Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context.
Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich.
Pillzumi (PILLZUMI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pillzumi (PILLZUMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pillzumi (PILLZUMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pillzumi (PILLZUMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PILLZUMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PILLZUMI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PILLZUMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPILLZUMI!
Předpověď ceny PILLZUMI
Chcete vědět, kam může PILLZUMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PILLZUMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.