BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PiggyCoinBSC je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PIGGYC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PIGGYC.Dnešní aktuální cena PiggyCoinBSC je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PIGGYC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PIGGYC.

Více informací o PIGGYC

Informace o ceně PIGGYC

Co je to PIGGYC

Bílá kniha pro PIGGYC

Oficiální webové stránky PIGGYC

Tokenomika pro PIGGYC

Předpověď cen PIGGYC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PiggyCoinBSC

PiggyCoinBSC Cena (PIGGYC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PIGGYC na USD

--
----
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PiggyCoinBSC (PIGGYC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:26 (UTC+8)

Informace o ceně PiggyCoinBSC (PIGGYC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.18%

-5.62%

-5.62%

Cena PiggyCoinBSC (PIGGYC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PIGGYC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PIGGYC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PIGGYC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.18% a za posledních 7 dní o -5.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PiggyCoinBSC (PIGGYC)

$ 206.87K
$ 206.87K$ 206.87K

--
----

$ 206.87K
$ 206.87K$ 206.87K

849.51B
849.51B 849.51B

849,507,689,892.4255
849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

Aktuální tržní kapitalizace PiggyCoinBSC je $ 206.87K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PIGGYC je 849.51B, přičemž celková zásoba je 849507689892.4255. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 206.87K.

Historie cen v USD pro PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Během dnešního dne byla změna ceny PiggyCoinBSC na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PiggyCoinBSC na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PiggyCoinBSC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PiggyCoinBSC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.18%
30 dní$ 0-23.35%
60 dní$ 0-18.08%
90 dní$ 0--

Co je PiggyCoinBSC (PIGGYC)

We're a deflationary token that builds utility around our BTC and ETH reserves.

Our main goal is to onboard newbies in the friendliest and safest way, that's why we launched our NFT book (definitely for dummies) on five chains one year ago.

Our new swap generates revenue that combined with our taxes allow us to grow at a slow but steady pace; We're completely sustainable because our monthly expenses are really low.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PiggyCoinBSC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PiggyCoinBSC (PIGGYC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PiggyCoinBSC (PIGGYC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PiggyCoinBSC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PiggyCoinBSC!

PIGGYC na místní měny

Tokenomika pro PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Pochopení tokenomiky PiggyCoinBSC (PIGGYC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PIGGYC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Jakou hodnotu má dnes PiggyCoinBSC (PIGGYC)?
Aktuální cena PIGGYC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PIGGYC v USD?
Aktuální cena PIGGYC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PiggyCoinBSC?
Tržní kapitalizace PIGGYC je $ 206.87K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PIGGYC v oběhu?
Objem PIGGYC v oběhu je 849.51B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PIGGYC?
PIGGYC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PIGGYC?
PIGGYC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PIGGYC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PIGGYC je -- USD.
Dosáhne PIGGYC letos vyšší ceny?
PIGGYC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPIGGYC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,120.71
$110,120.71$110,120.71

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.03
$3,876.03$3,876.03

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02479
$0.02479$0.02479

-22.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.03
$3,876.03$3,876.03

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,120.71
$110,120.71$110,120.71

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5081
$2.5081$2.5081

-0.62%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.61
$1,087.61$1,087.61

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09888
$0.09888$0.09888

+97.76%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02438
$0.02438$0.02438

+21.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00413
$0.00413$0.00413

+244.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003500
$0.00003500$0.00003500

+66.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0043232
$0.0043232$0.0043232

+120.34%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000818
$0.0000818$0.0000818

+63.60%