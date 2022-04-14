Tokenomika pro Pigeon Tech (GOVAI)
Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!
Pigeon Tech (GOVAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pigeon Tech (GOVAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pigeon Tech (GOVAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pigeon Tech (GOVAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GOVAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GOVAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
