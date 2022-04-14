Tokenomika pro Piccolo Inu (PINU)

Tokenomika pro Piccolo Inu (PINU)

Zjistěte klíčové informace o Piccolo Inu (PINU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Piccolo Inu (PINU)

Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all.

2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs.

Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders.

Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.

Oficiální webové stránky:
https://www.piccoloinu.com/
Bílá kniha:
https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf

Piccolo Inu (PINU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Piccolo Inu (PINU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 419.72K
$ 419.72K
Celkový objem:
$ 100.00T
$ 100.00T
Objem v oběhu:
$ 100.00T
$ 100.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 419.72K
$ 419.72K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Piccolo Inu (PINU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Piccolo Inu (PINU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PINU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PINU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PINU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPINU!

Předpověď ceny PINU

Chcete vědět, kam může PINU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PINU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.