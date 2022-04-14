Tokenomika pro PHUX Governance Token (PHUX)

Tokenomika pro PHUX Governance Token (PHUX)

Zjistěte klíčové informace o PHUX Governance Token (PHUX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PHUX Governance Token (PHUX)

PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain.

Oficiální webové stránky:
https://phux.io/
Bílá kniha:
https://ph-defi.gitbook.io/phux-protocol/

PHUX Governance Token (PHUX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PHUX Governance Token (PHUX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 8.19B
$ 8.19B$ 8.19B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 813.11K
$ 813.11K$ 813.11K
Historické maximum:
$ 0.01857078
$ 0.01857078$ 0.01857078
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika PHUX Governance Token (PHUX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PHUX Governance Token (PHUX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHUX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHUX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHUX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHUX!

Předpověď ceny PHUX

Chcete vědět, kam může PHUX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PHUX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.