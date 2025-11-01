BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PHUMPTOM je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PHUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHUM.Dnešní aktuální cena PHUMPTOM je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PHUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHUM.

Více informací o PHUM

Informace o ceně PHUM

Co je to PHUM

Oficiální webové stránky PHUM

Tokenomika pro PHUM

Předpověď cen PHUM

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PHUMPTOM

PHUMPTOM Cena (PHUM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PHUM na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PHUMPTOM (PHUM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:11:59 (UTC+8)

Informace o ceně PHUMPTOM (PHUM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.80%

+1.80%

Cena PHUMPTOM (PHUM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PHUM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHUM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHUM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +1.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PHUMPTOM (PHUM)

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,625.36
999,998,625.36 999,998,625.36

Aktuální tržní kapitalizace PHUMPTOM je $ 5.25K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PHUM je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999998625.36. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.25K.

Historie cen v USD pro PHUMPTOM (PHUM)

Během dnešního dne byla změna ceny PHUMPTOM na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PHUMPTOM na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PHUMPTOM na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PHUMPTOM na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-49.00%
60 dní$ 0-91.44%
90 dní$ 0--

Co je PHUMPTOM (PHUM)

PHUMPTOM (PHUM) is a meme token, the symbol of which is a phantom. The story of this character is built around trading, and according to legend, he was born on the pump platform.fun from the energy of green candles. Now it is a symbol of green charts, the keeper of green candles. His presence portends growth, and he brings good luck to traders. A positive character who tells his story like an adventure, generates memes where he always rushes to the aid of traders and gives good luck to holders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PHUMPTOM (PHUM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PHUMPTOM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PHUMPTOM (PHUM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PHUMPTOM (PHUM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PHUMPTOM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PHUMPTOM!

PHUM na místní měny

Tokenomika pro PHUMPTOM (PHUM)

Pochopení tokenomiky PHUMPTOM (PHUM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHUM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PHUMPTOM (PHUM)

Jakou hodnotu má dnes PHUMPTOM (PHUM)?
Aktuální cena PHUM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHUM v USD?
Aktuální cena PHUM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PHUMPTOM?
Tržní kapitalizace PHUM je $ 5.25K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHUM v oběhu?
Objem PHUM v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHUM?
PHUM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHUM?
PHUM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PHUM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHUM je -- USD.
Dosáhne PHUM letos vyšší ceny?
PHUM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHUM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:11:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PHUMPTOM (PHUM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,153.71
$110,153.71$110,153.71

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.35
$3,877.35$3,877.35

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02400
$0.02400$0.02400

-25.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.35
$3,877.35$3,877.35

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,153.71
$110,153.71$110,153.71

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09558
$0.09558$0.09558

+91.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01985
$0.01985$0.01985

-0.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00717
$0.00717$0.00717

+497.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051203
$0.0051203$0.0051203

+160.97%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%