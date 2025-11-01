BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Phaser Beary je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PHASER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHASER.Dnešní aktuální cena Phaser Beary je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PHASER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHASER.

Více informací o PHASER

Informace o ceně PHASER

Co je to PHASER

Oficiální webové stránky PHASER

Tokenomika pro PHASER

Předpověď cen PHASER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Phaser Beary

Phaser Beary Cena (PHASER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PHASER na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Phaser Beary (PHASER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:11:51 (UTC+8)

Informace o ceně Phaser Beary (PHASER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.07%

+150.09%

+150.09%

Cena Phaser Beary (PHASER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PHASER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHASER v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHASER se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.07% a za posledních 7 dní o +150.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Phaser Beary (PHASER)

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Phaser Beary je $ 47.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PHASER je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.16K.

Historie cen v USD pro Phaser Beary (PHASER)

Během dnešního dne byla změna ceny Phaser Beary na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Phaser Beary na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Phaser Beary na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Phaser Beary na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.07%
30 dní$ 0+142.53%
60 dní$ 0-29.83%
90 dní$ 0--

Co je Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Phaser Beary (PHASER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Phaser Beary (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Phaser Beary (PHASER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Phaser Beary (PHASER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Phaser Beary.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Phaser Beary!

PHASER na místní měny

Tokenomika pro Phaser Beary (PHASER)

Pochopení tokenomiky Phaser Beary (PHASER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHASER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Phaser Beary (PHASER)

Jakou hodnotu má dnes Phaser Beary (PHASER)?
Aktuální cena PHASER v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHASER v USD?
Aktuální cena PHASER v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Phaser Beary?
Tržní kapitalizace PHASER je $ 47.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHASER v oběhu?
Objem PHASER v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHASER?
PHASER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHASER?
PHASER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PHASER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHASER je -- USD.
Dosáhne PHASER letos vyšší ceny?
PHASER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHASER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:11:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Phaser Beary (PHASER)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,152.92
$110,152.92$110,152.92

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.13
$3,877.13$3,877.13

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.13
$3,877.13$3,877.13

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,152.92
$110,152.92$110,152.92

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5027
$2.5027$2.5027

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09558
$0.09558$0.09558

+91.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01985
$0.01985$0.01985

-0.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00717
$0.00717$0.00717

+497.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051203
$0.0051203$0.0051203

+160.97%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%