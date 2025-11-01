Phaser Beary Cena (PHASER)
--
+0.07%
+150.09%
+150.09%
Cena Phaser Beary (PHASER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PHASER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHASER v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHASER se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.07% a za posledních 7 dní o +150.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Phaser Beary je $ 47.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PHASER je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.16K.
Během dnešního dne byla změna ceny Phaser Beary na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Phaser Beary na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Phaser Beary na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Phaser Beary na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.07%
|30 dní
|$ 0
|+142.53%
|60 dní
|$ 0
|-29.83%
|90 dní
|$ 0
|--
Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Phaser Beary (PHASER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Phaser Beary (PHASER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Phaser Beary.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Phaser Beary!
Pochopení tokenomiky Phaser Beary (PHASER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHASER hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn