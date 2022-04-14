Tokenomika pro Pew Pew (PEW)

Zjistěte klíčové informace o Pew Pew (PEW), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pew Pew (PEW)

PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge.

Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level.

Oficiální webové stránky:
https://pewpew.meme/

Pew Pew (PEW): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pew Pew (PEW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.67K
Celkový objem:
$ 896.75M
Objem v oběhu:
$ 896.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.67K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Pew Pew (PEW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pew Pew (PEW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEW, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEW!

Předpověď ceny PEW

Chcete vědět, kam může PEW zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEW kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.