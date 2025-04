Co je Petoshi (PETOSHI)

Petoshi ($PET) is a web 3 engagement chrome extension that gamifies social experience. Gaining traction globally, it is continuously set to partner with key crypto and tech entities to enhance their ecosystem. Launched on April 1, 2024 by a based community team, built on the Blast chain.

