Tokenomika pro Petcoin (PET)

Zjistěte klíčové informace o Petcoin (PET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Petcoin (PET)

Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token.

Oficiální webové stránky:
https://tongochi.org
Bílá kniha:
https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc

Petcoin (PET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Petcoin (PET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10,29K
$ 10,29K
Celkový objem:
$ 144,66M
$ 144,66M
Objem v oběhu:
$ 91,08M
$ 91,08M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16,35K
$ 16,35K
Historické maximum:
$ 0,04081198
$ 0,04081198
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0,000113
$ 0,000113

Tokenomika Petcoin (PET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Petcoin (PET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.