Tokenomika pro Percy Verence (PERCY)
Informace o Percy Verence (PERCY)
The Percy Verence token represent the new PathOfExile game character of Elon Musk.
Yet it also represents a character that shows resilience and strength despite the many roadblocks and set backs he ensures during his Journey.
Percy Verence embodies the desire to achieve your goals at all costs and the undrainable energy one can provide to keep on going.
Percy Verence represents the power of community engagement in the digital age.
Percy Verence has become a cultural icon within the tech and crypto communities, representing a blend of technology, finance, and popular culture. It showcases how figures in tech can become part of the broader cultural narrative, affecting not just tech enthusiasts but also mainstream media and public perception of technology and finance.
Percy Verence, as a character, encapsulates the spirit of innovation, the joy of community, the risks of speculation, and the cultural interplay between technology and entertainment in the modern digital landscape.
Percy Verence (PERCY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Percy Verence (PERCY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Percy Verence (PERCY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Percy Verence (PERCY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PERCY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PERCY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.