Tokenomika pro PEPURAI (PEPURAI)
Informace o PEPURAI (PEPURAI)
Pepurai Token is an ERC-20 token on the Ethereum network. It is a community-driven token that combines the love for Japanese culture and art. It is the first token that merges the 'Pepe-mania' phenomenon with Japanese culture as a single meme. The name Pepurai stands for PEPE + Samurai. As a community-driven token, we believe that power and knowledge belong to the believers and those who support their community and the project. The Pepurai community keeps on growing, building, and bringing new ideas every day, and the possibilities are limitless as we say: It only takes one person to mobilize a community and inspire change. Even if you don’t feel like you have it in you, it’s in you. You have to believe in yourself. People will see your vision and passion and follow you.
PEPURAI (PEPURAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEPURAI (PEPURAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PEPURAI (PEPURAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PEPURAI (PEPURAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PEPURAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PEPURAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PEPURAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEPURAI!
Předpověď ceny PEPURAI
Chcete vědět, kam může PEPURAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEPURAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.