Tokenomika pro Pepechain (PC)

Zjistěte klíčové informace o Pepechain (PC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pepechain (PC)

Pepechain exists as an EVM-compatible Blockchain that will facilitate the growth and interactions in the Pepe ecosystem. We built the chain and tailored it to meet the needs of the Pepe economy's NFT, DeFi, and dApp projects.

A few game-changers Pepechain has to offer include Faster Speed,Cost-effective,EVM-Compatible, Friendly UX,etc.

From DeFi to NFT and GameFi, we plan to guide founders into launching profitable projects. The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain.

The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain; we are changing the narratives

There is currently a 4/4 tax but there will no longer be tax tokens once we release our own blockchain. You can stake your $PEPE and $PC and gain rewards accordingly.

Oficiální webové stránky:
https://pepechain.network/
Bílá kniha:
https://pdfhost.io/v/4aAf4afcZ_PepeChainwp

Pepechain (PC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepechain (PC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.52K
$ 16.52K
Historické maximum:
$ 0.01148344
$ 0.01148344
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00001652
$ 0.00001652

Tokenomika Pepechain (PC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pepechain (PC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.