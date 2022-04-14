Tokenomika pro Pepechain (PC)
Informace o Pepechain (PC)
Pepechain exists as an EVM-compatible Blockchain that will facilitate the growth and interactions in the Pepe ecosystem. We built the chain and tailored it to meet the needs of the Pepe economy's NFT, DeFi, and dApp projects.
A few game-changers Pepechain has to offer include Faster Speed,Cost-effective,EVM-Compatible, Friendly UX,etc.
From DeFi to NFT and GameFi, we plan to guide founders into launching profitable projects. The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain.
The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain; we are changing the narratives
There is currently a 4/4 tax but there will no longer be tax tokens once we release our own blockchain. You can stake your $PEPE and $PC and gain rewards accordingly.
Pepechain (PC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepechain (PC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pepechain (PC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pepechain (PC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPC!
Předpověď ceny PC
Chcete vědět, kam může PC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.