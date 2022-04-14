Tokenomika pro PEPECASH (PECH)

Tokenomika pro PEPECASH (PECH)

Zjistěte klíčové informace o PEPECASH (PECH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PEPECASH (PECH)

Launched in May 2024, PECH is a blockchain platform developed by a team based in the United Arab Emirates, designed to support digital asset issuance, DID-based identity infrastructure, and integrated payment services. The platform operates on its own Layer-1 mainnet architecture and aims to create a utility-focused ecosystem for financial and commercial applications.

The PECH blockchain supports a native smart contract environment and provides modular frameworks to onboard enterprise and institutional users.

Oficiální webové stránky:
https://pepecash.live/
Bílá kniha:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf

PEPECASH (PECH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEPECASH (PECH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M
Celkový objem:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Objem v oběhu:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika PEPECASH (PECH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PEPECASH (PECH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PECH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PECH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PECH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPECH!

Předpověď ceny PECH

Chcete vědět, kam může PECH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PECH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.