Tokenomika pro Pepe the King Prawn (PRAWN)
Informace o Pepe the King Prawn (PRAWN)
PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.
Pepe the King Prawn (PRAWN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepe the King Prawn (PRAWN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pepe the King Prawn (PRAWN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pepe the King Prawn (PRAWN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PRAWN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PRAWN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PRAWN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRAWN!
Předpověď ceny PRAWN
Chcete vědět, kam může PRAWN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRAWN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.