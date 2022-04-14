Tokenomika pro Pepe the Frog (PEPEBNB)
Informace o Pepe the Frog (PEPEBNB)
PepeBNB is a community-driven memecoin that pays homage to the popular meme character Pepe the Frog, known for breaking the internet with his quirky and irreverent personality. As a meme token, PepeBNB is built on the fundamental of a strong and active community, with a shared love of memes, humor, and all things internet culture.
PepeBNB is designed to be a fun and lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, offering users a unique and playful way to participate in the crypto market. Users can buy and sell PepeBNB on various cryptocurrency exchanges, as well as use it to make purchases and transactions within the PepeBNB community.
But PepeBNB is more than just a memecoin. It's a community of like-minded individuals who share a passion for memes and internet culture. The platform offers a space where members can connect with each other, share their favorite memes, and engage in discussions about all things internet-related.
As a community-driven token, PepeBNB is built on the principle of decentralization, with no central authority or control. Anyone can participate in the network as a validator, helping to verify transactions and maintain the integrity of the blockchain.
Overall, PepeBNB is a fun and innovative way to participate in the world of cryptocurrencies, built on the strong foundation of a passionate and active community. Whether you're a seasoned crypto investor or a newcomer to the space, PepeBNB offers a unique and engaging way to explore the world of memecoins and internet culture.
Pepe the Frog (PEPEBNB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepe the Frog (PEPEBNB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pepe the Frog (PEPEBNB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pepe the Frog (PEPEBNB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PEPEBNB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PEPEBNB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PEPEBNB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEPEBNB!
Předpověď ceny PEPEBNB
Chcete vědět, kam může PEPEBNB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEPEBNB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.