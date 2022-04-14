Tokenomika pro Pepe on Doge (PODGE)

Zjistěte klíčové informace o Pepe on Doge (PODGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pepe on Doge (PODGE)

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

Oficiální webové stránky:
https://pepeondoge.com

Pepe on Doge (PODGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepe on Doge (PODGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 187.29K
Celkový objem:
$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 187.29K
Historické maximum:
$ 0.00261721
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00018729
Tokenomika Pepe on Doge (PODGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pepe on Doge (PODGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PODGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PODGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PODGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPODGE!

Předpověď ceny PODGE

Chcete vědět, kam může PODGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PODGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.