Dnešní aktuální cena Pepe Heimer je 0.00008713 USD. Sledujte aktualizace cen PEHEM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEHEM.Dnešní aktuální cena Pepe Heimer je 0.00008713 USD. Sledujte aktualizace cen PEHEM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEHEM.

Více informací o PEHEM

Informace o ceně PEHEM

Co je to PEHEM

Oficiální webové stránky PEHEM

Tokenomika pro PEHEM

Předpověď cen PEHEM

Pepe Heimer Cena (PEHEM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PEHEM na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Pepe Heimer (PEHEM)
Informace o ceně Pepe Heimer (PEHEM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0.00000807
$ 0.00000807$ 0.00000807

Cena Pepe Heimer (PEHEM) v reálném čase je $0.00008713. Za posledních 24 hodin se PEHEM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEHEM v historii je $ 0.03357127, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000807.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEHEM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pepe Heimer (PEHEM)

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Pepe Heimer je $ 87.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PEHEM je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 87.13K.

Historie cen v USD pro Pepe Heimer (PEHEM)

Během dnešního dne byla změna ceny Pepe Heimer na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pepe Heimer na USD  $ +0.0000069127.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pepe Heimer na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pepe Heimer na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000069127+7.93%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Pepe Heimer (PEHEM)

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pepe Heimer (PEHEM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pepe Heimer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pepe Heimer (PEHEM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pepe Heimer (PEHEM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pepe Heimer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pepe Heimer!

PEHEM na místní měny

Tokenomika pro Pepe Heimer (PEHEM)

Pochopení tokenomiky Pepe Heimer (PEHEM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEHEM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pepe Heimer (PEHEM)

Jakou hodnotu má dnes Pepe Heimer (PEHEM)?
Aktuální cena PEHEM v USD je 0.00008713 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEHEM v USD?
Aktuální cena PEHEM v USD je $ 0.00008713. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pepe Heimer?
Tržní kapitalizace PEHEM je $ 87.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEHEM v oběhu?
Objem PEHEM v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEHEM?
PEHEM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03357127 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEHEM?
PEHEM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000807 USD.
Jaký je objem obchodování PEHEM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEHEM je -- USD.
Dosáhne PEHEM letos vyšší ceny?
PEHEM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEHEM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Pepe Heimer (PEHEM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

