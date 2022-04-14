Tokenomika pro Pepe AI (PEPEAI)
Informace o Pepe AI (PEPEAI)
What is the project about? The most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepe AI to take reign.
What makes your project unique? We are PEPE with Draw PEPE AI running live, every PEPE drawn is watermark with our website for further marketing exposure.
History of your project. Pepe AI is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP locked and contract renounced, $PEPEAI is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPEAI show you the way.
What’s next for your project? More AI tools for Meme communities.
What can your token be used for? To be paid for premium subscription for removal of watermark for AI images drawn by our AI tools.
Pepe AI (PEPEAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepe AI (PEPEAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pepe AI (PEPEAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pepe AI (PEPEAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PEPEAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PEPEAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PEPEAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEPEAI!
Předpověď ceny PEPEAI
Chcete vědět, kam může PEPEAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEPEAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.