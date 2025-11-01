BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pentagon Pizza Watch je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PPW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PPW.

Aktuální cena 1 PPW na USD

$0.00079524
$0.00079524$0.00079524
-0.80%1D
mexc
Graf aktuální ceny Pentagon Pizza Watch (PPW)
Informace o ceně Pentagon Pizza Watch (PPW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00229383
$ 0.00229383$ 0.00229383

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-0.80%

+2.98%

+2.98%

Cena Pentagon Pizza Watch (PPW) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PPW obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PPW v historii je $ 0.00229383, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PPW se za poslední hodinu změnila o -0.60%, za 24 hodin o -0.80% a za posledních 7 dní o +2.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pentagon Pizza Watch (PPW)

$ 795.24K
$ 795.24K$ 795.24K

--
----

$ 795.24K
$ 795.24K$ 795.24K

999.99M
999.99M 999.99M

999,989,352.415676
999,989,352.415676 999,989,352.415676

Aktuální tržní kapitalizace Pentagon Pizza Watch je $ 795.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PPW je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999989352.415676. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 795.24K.

Historie cen v USD pro Pentagon Pizza Watch (PPW)

Během dnešního dne byla změna ceny Pentagon Pizza Watch na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pentagon Pizza Watch na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pentagon Pizza Watch na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pentagon Pizza Watch na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.80%
30 dní$ 0-34.90%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Pentagon Pizza Watch (PPW)

The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW

Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.

At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.

@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.

But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.

Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.

What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.

In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny Pentagon Pizza Watch (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pentagon Pizza Watch (PPW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pentagon Pizza Watch (PPW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pentagon Pizza Watch.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pentagon Pizza Watch!

PPW na místní měny

Tokenomika pro Pentagon Pizza Watch (PPW)

Pochopení tokenomiky Pentagon Pizza Watch (PPW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PPW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pentagon Pizza Watch (PPW)

Jakou hodnotu má dnes Pentagon Pizza Watch (PPW)?
Aktuální cena PPW v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PPW v USD?
Aktuální cena PPW v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pentagon Pizza Watch?
Tržní kapitalizace PPW je $ 795.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PPW v oběhu?
Objem PPW v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PPW?
PPW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00229383 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PPW?
PPW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PPW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PPW je -- USD.
Dosáhne PPW letos vyšší ceny?
PPW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPPW, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

