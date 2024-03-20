Tokenomika pro PengyOS (POS)
Informace o PengyOS (POS)
PengyOS is a meme community on Solana, and their website represents the culture they take great pride in, it simulates an operating system. Initially, their founder, who is also an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and based on open-source project from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun on March 20, 2024.
This is a purely community-driven project. When the founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project, without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today.
Now, they’ve evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, they aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to their rap album. Yes, you read that right, they have a rap album, and it’s available on platforms like Apple Music, Spotify, and YouTube Music. They’ve also created their own decentralized chat service called PengyChat, which adds even more character to PengyOS. They were also invited by Solana Mobile to develop the PengyOS mobile app for their SAGA and Seeker phones, and it’s already live on the Solana Mobile app store, more collaborations with Solana Mobile are coming soon. But have to say that their desktop version offers a better experience for now.
This project is full of narrative, their founder isn’t a professional developer, coding is just a hobby for him. Without GitHub open-source projects, ChatGPT, and Pump.fun, PengyOS wouldn’t exist. Thanks to the growing support of community volunteers, the project has reached new heights. Of course, it hasn’t been without its challenges, there were some fake volunteers who tried to mess things up for them, but they overcame those obstacles one by one. A story wouldn’t be interesting without some hurdles, right?
Through all the ups and downs, the founder is still here, the OG volunteer team is still here, and the story continues, just like the song from their album - Road to Billions.
PengyOS (POS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PengyOS (POS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PengyOS (POS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PengyOS (POS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOS!
Předpověď ceny POS
Chcete vědět, kam může POS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
