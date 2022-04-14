Tokenomika pro PEEKING DUCK (QWACK)

Tokenomika pro PEEKING DUCK (QWACK)

Zjistěte klíčové informace o PEEKING DUCK (QWACK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

Oficiální webové stránky:
https://www.qwack.live

PEEKING DUCK (QWACK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEEKING DUCK (QWACK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K
Celkový objem:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K
Historické maximum:
$ 0.00241506
$ 0.00241506$ 0.00241506
Historické minimum:
$ 0.00000399
$ 0.00000399$ 0.00000399
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika PEEKING DUCK (QWACK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PEEKING DUCK (QWACK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QWACK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QWACK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QWACK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQWACK!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.