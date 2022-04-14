Tokenomika pro Pedro Raccoon (GINGER)

Zjistěte klíčové informace o Pedro Raccoon (GINGER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pedro Raccoon (GINGER)

Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger.

Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER

The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online.

This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.

Oficiální webové stránky:
https://gingerraccoon.vip

Pedro Raccoon (GINGER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pedro Raccoon (GINGER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.08K
Celkový objem:
$ 999.66M
Objem v oběhu:
$ 999.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.08K
Historické maximum:
$ 0.00195145
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Pedro Raccoon (GINGER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pedro Raccoon (GINGER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GINGER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GINGER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GINGER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGINGER!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.