Tokenomika pro PEAR AI ($PEAR)
Informace o PEAR AI ($PEAR)
$PEAR is a cryptocurrency project designed to enhance the capabilities of businesses through advanced AI tools. The project focuses on automating various aspects of development and marketing, including code generation, content creation, and customer interactions.Key features of $PEAR include:
Automated Code Generation: Streamlining development workflows to improve efficiency.
Visual and Design Production: Quickly creating visuals and design concepts that foster creativity.
Content Generation: Producing high-quality written content for blogs and marketing campaigns effortlessly.
Customer Engagement: Utilizing AI to enhance customer interactions and improve product descriptions.
With a total supply of 10 million tokens and a tax rate of 5% on transactions, $PEAR aims to leverage AI technology to optimize business operations and decision-making processes, making it a valuable asset in the evolving landscape of digital currencies.
PEAR AI ($PEAR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEAR AI ($PEAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PEAR AI ($PEAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PEAR AI ($PEAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $PEAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $PEAR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $PEAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$PEAR!
Předpověď ceny $PEAR
Chcete vědět, kam může $PEAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $PEAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.