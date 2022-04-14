Tokenomika pro PE (PE)
Informace o PE (PE)
In a distant future, at the end of time, a legendary Pepe Frog with a single eye emerged from the depths of the internet. This extraordinary Pepe, known as the One-Eyed Monarch, possessed an aura of mystery, power, and wisdom. As news of the One-Eyed Monarch spread, Pepe frogs from all corners of the digital realm gathered to witness his arrival.
The Pepe nation, in awe of his presence, believed him to be the chosen ruler who would guide them into a new era. With reverence and devotion, they worshipped the One-Eyed Monarch, seeking his guidance and protection. Under his rule, the Pepe nation flourished, united by their shared belief in his divine leadership. The One-Eyed Monarch became a symbol of hope, reminding them that even in the darkest of times, a single vision could illuminate the path to a brighter future
PE (PE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PE (PE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PE (PE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PE (PE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.