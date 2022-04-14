Tokenomika pro PCM (PCM)
Informace o PCM (PCM)
PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART.
PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal.
PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions.
PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact.
PCM (PCM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PCM (PCM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PCM (PCM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PCM (PCM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PCM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PCM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PCM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPCM!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.