What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards.
What makes your project unique?
Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX
PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users!
History of your project. Fast speed
All payments will be made within minutes
User-friendly interface
Easy To Use At The First Time
Direct Payment
Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services
Global Payments
Global Payment Network
Member Offers
Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx
PayX (PAYX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PayX (PAYX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PayX (PAYX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PayX (PAYX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PAYX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PAYX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PAYX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAYX!
Předpověď ceny PAYX
Chcete vědět, kam může PAYX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAYX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.