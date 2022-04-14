Tokenomika pro PayX (PAYX)

Zjistěte klíčové informace o PayX (PAYX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PayX (PAYX)

What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards.

What makes your project unique?

Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX

PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users!

History of your project. Fast speed

All payments will be made within minutes

User-friendly interface

Easy To Use At The First Time

Direct Payment

Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services

Global Payments

Global Payment Network

Member Offers

Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx

Oficiální webové stránky:
https://payx.credit/

PayX (PAYX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PayX (PAYX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.02K
$ 6.02K$ 6.02K
Historické maximum:
$ 0.00478509
$ 0.00478509$ 0.00478509
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika PayX (PAYX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PayX (PAYX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PAYX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PAYX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PAYX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAYX!

Předpověď ceny PAYX

Chcete vědět, kam může PAYX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAYX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.